في أرقام مرتفعة.. الشفاء تقارب الإصابات بجائحة كورونا في العراق (جدول)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، تسجيل 77 حالة وفاة جديدة، و4314 إصابة اضافية، و4299 حالة شفاء أخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية في عموم محافظات العراق.

جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم، (7 أيلول 2020)، وفيما يلي نصه:-