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كورونا العراق.. الإصابات ترفع نسبة الفحوصات والقدرة الاستيعابية للمستشفيات

أعلن وزير الصحة حسن التميمي، الاثنين، عن رفع السعة السريرية لعلاج المصابين بفيروس كورونا، إلى ثمانية آلاف سرير، فيما أكد أن وزارته تعمل على زيادة نسبة الفحوصات بما يتلاءم مع ارتفاع الإصابات.

وقال التميمي في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية، إن “الوزارة تمكنت من رفع السعة السريرية الى ثمانية آلاف سرير لعلاج المصابين بالجائحة، فضلا عن توفير اكثر من أربعة آلاف جهاز تنفس اصطناعي”.

وأضاف التميمي أن “عدد الفحوصات المختبرية وصل الى 26 ألف فحص يوميا بعد استحداث اكثر من 45 مختبرا”، مؤكدا انه يعمل على “زيادة تلك الفحوصات بما يتلاءم مع ارتفاع نسبة الاصابات”.

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