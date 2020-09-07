محافظ البصرة يرهن “الربط السككي” مع الكويت بإكمال ميناء الفاو الكبير

أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، الاثنين، أن “الربط السككي” مع الكويت لن يتم إلا بعد إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، داعياً إلى عدم التصديق بـ”تصريحات إعلامية تصدر من البعض”.

وقال العيداني في بيان على هامش سلسلة لقاءات رسمية عقدها مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية بالعاصمة بغداد، “كثر في الأونة الاخيرة بين أوساط المجتمع البصري والعراقي فضلاً عن وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة حول موضوع الربط السككي مع الجارة الكويت”، مؤكداً أنه “لا يوجد أي شيء يتعلق بالربط السككي وما أثير من قبل البعض، عبارة عن حديث من دون دراية بحيثيات الموضوع”.

وأضاف أن “رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يدعمان اكمال انجاز مشروع ميناء الفاو الكبير والطريق السريع بين الميناء والمحافظات الأخرى، فضلاً عن تخصيص جزء من الموازنة لاكمال المشروع”.

ودعا العيداني، أبناء البصرة، إلى “عدم التصديق بالتصريحات الاعلامية التي تصدر من قبل البعض بخصوص موضوع الربط السككي”، مشيراً إلى أنه “لن يتم أي ربط سككي إلا بعد إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير والربط السككي للميناء”.