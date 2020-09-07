معلمون ينتقدون قرار التربية بشأن العام الدراسي: أعداد الطلبة تضرب خطط الوزارة

بغداد / علي الجاف

تنهال المقترحات على الحكومة من أجل تقرير مصير العام الدراسي المقبل وسط يأس محلي وعالمي من وصول لقاح كورونا الى حيز التطبيق على ملايين البشر حول العالم خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتنشغل المؤسسات التنفيذية والتشريعية والاوساط الشعبية، بشكل العام الدراسي المقبل وطبيعته، في حين قرر العالم مواجهة الواقع والتوجه للتعايش مع الوباء للإبقاء على الحياة الاعتيادية او على الاقل محاولة إيجاد بدائل، لحين وصول سباق اللقاح العالمي بين خمس او ست دول الى النهاية. اللجنة المشتركة في وزارة التربية طرحت رؤى متعددة حول العام الدراسي المقبل في اجتماع موسع في الاول من ايلول الجاري. وزارة التربية قالت في بيان إن “الاجتماع خرج بعدة توصيات أهمها، التعايش مع جائحة كورونا واخذ الاجراءات الصحية، فضلًا عن تطبيق التباعد الاجتماعي للتلميذ والطالب وعدم الاكتظاظ في الصف الواحد وترك مسافة مناسبة، وتحديد الطاقة الاستيعابية للصف بـ15 تلميذا وطالبا فقط وتكون الحصة الواحدة 30 دقيقة حسب مقررات خلية الازمة الصحية”.

واضاف البيان، “كذلك تمت مناقشة كيفية تنظيم الدوام والاشراف عليه، هذا وسيتم عرض هذه التوصيات على وزير التربية علي حميد الدليمي بغية المصادقة عليها”.

التربية، وبحسب بيانها، قالت انها “ناقشت الآلية المستخدمة للدراسة الصفية والالكترونية وعملية التدريب السريعة والمركزة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستكمال وتعزيز المعرفة السابقة للمواد التي اخذت عام 2019 – 2020، ويلزم اخذ المواد التي تركت بالسنة السابقة في العام القادم مع التدريس والامتحان بها، اضافةً الى وضع المناهج وتكييفها مع الدراسة الالكترونية والصفية”.

مدراء ومعلمين ومدرسين في بعض مدارس بغداد تحدثوا لـ(المدى)، واعتبروا القرار “غير علمي وغير منطقي”، نظرًا لحالة الابنية المدرسية والاعداد الهائلة للتلاميذ التي أحالت الدوامات الى ثنائية وحتى ثلاثية في بعض الاماكن. اذ تشير الارقام الى ان اعداد المدارس في البلاد لم تتجاوز حتى الان اكثر من 20 الف حتى مع بدء عمليات اعادة الاعمار في المناطق المحررة من داعش، فيما يزيد عدد التلاميذ والطلبة من الاول الابتدائي الى السادس الاعدادي عن اكثر من 10 ملايين.

من جانبها، قدمت لجنة التربية النيابية مقترحات جديدة لهذه المشكلة على الاقل، وقالت ان “المجتمعين ناقشوا موضوع بداية العام الدراسي 2020، 2021، حيث تضمن مقترحات الوزارة تأجيل بداية الموسم الدراسي الى ما بعد 15/10/ 2020”.

وبحسب المقترحات المعلنة سيكون دوام صفوف المرحلة الابتدائية (اول، ثاني، ثالث) في اول ثلاثة ايام من الاسبوع (السبت، الاحد، الاثنين) ويكون دوام الصفوف (رابع، خامس، سادس) في النصف الثاني من الاسبوع، فيما سيقسم دوام طلبة المرحلة المتوسطة والاعدادية الى قسمين ويكون دوام كل قسم ثلاثة ايام في الاسبوع.