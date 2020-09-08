اعتقال مسؤول العبوات الناسفة بتنظيم داعش في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية ، اليوم الثلاثاء ، اعتقال مسؤول العبوات الناسفة فيما يسمى ديوان الجند / ولاية دجلة ، بتنظيم داعش في كركوك.

الوكالة قالت في بيان إنه ” بعد ورود معلومات استخباراتية من خلال المصادر ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين في مركز محافظة كركوك”.

موضحة ، أن المعتقل “مطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي عمل بعدة مناصب في داعش الإرهابي آخرها مسوؤل العبوات الناسفة في مايسمى ديوان الجند / ولاية دجلة”.

البيان أضاف أن “عملية إلقاء القبض تمت بعد ملاحقته بمناطق محافظة كركوك والإطاحة به في مركز المحافظة” ، مشيراً الى انه تم تدوين أقواله حيث “اعترف صراحة بما جاء أعلاه وإحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل”.

هذا فيما كانت خلية الإعلام الأمني التابعة للعمليات المشتركة العراقية ، أفادت اليوم الثلاثاء، بالعثور على 350 صاروخاً ومقذوفاً حربياً في اثر تنفيذ قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك واجب ملاحقة بقايا داعش وتفتيش مناطق جنوبي المحافظة”

وأضافت الخلية في بيان ان “القطعات عثرت على ثلاثة أوكار، وقد تم التعامل معها وفقاً للسياقات”.