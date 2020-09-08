التجارة تنفي تثبيت البطاقة التموينية براتب 30 الف وتسع مواد

نفت وزارة التجارة، الاثنين، تثبيت البطاقة التموينية براتب 30 الف لكل نفر وتجهيز تسع مواد غذائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في بيان “ننفي ما تداول بشأن الموافقة على تثبيت البطاقة الغذائية براتب 30,000 دينار عراقي لكل نفر، اضافة الى تجهيز تسع مواد غذائية في البطاقة وهذه الانباء عارية عن الصحة”.

واضاف انه “لم تصدر أي بطاقة جديدة او تعليمات بشأن الية توزيع مفردات البطاقة التموينية”، مبينا ان “الهدف من نشر الاخبار الكاذبة هو الاثارة والفوضى فقط”.

واكد حنون “اننا نتطلع الى استراتيجية جديدة تضمن وصول المواد الغذائية الى العوائل التي تقع تحت خط الفقر والمشمولة في الحماية الاجتماعية وبقية الفئات المشمولة في البطاقة التموينية”، مشيرا الى “اننا نعمل باتجاهات متعددة مع جهات مختلفة، بهدف ايجاد اليات لضمان تجهيز المفردات واستقرار عمليات تجهيز المفردات الغذائية”.