الصناعة: أعدنا تشغيل 7 مشاريع ومصانع فـي 4 محافظات

قالت وزارة الصناعة والمعادن، أمس الاثنين، إنها أعادت تشغيل 7 مشاريع ومصانع وخطوط إنتاجية في 4 محافظات، فيما كشفت عن خطط لإعادة تشغيل جميع المعامل المتوقفة. وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي إن “وزير الصناعة تبني خططًا طموحة لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع والمعامل والخطوط الإنتاجية التابعة لشركات الوزارة المنتشرة في عموم البلاد”.

وأضاف، أنه تم إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى حسب حالة ووضع كل معمل، مبينا أن “المعامل وخطوط الإنتاج التي لا تحتاج الى تأهيل بنسب تزيد عن 30% أو متوقفة لأسباب بالإمكان معالجتها بالموارد الذاتية ستكون ضمن الخطط السريعة وقصيرة المدى”. وأشار الى أن “المعامل وخطوط الإنتاج التي تحتاج الى عمليات تأهيل بنسب أكثر من 30% ستدرج ضمن الخطط متوسطة المدى، أما المصانع الكبيرة المدمرة ستكون ضمن الخطط البعيدة الأمد”. وأوضح، أنه خلال الأشهر الستة الماضية تم البدء بالخطة السريعة أو القصيرة المدى إذ تمت إعادة افتتاح سبعة مشاريع ومصانع وخطوط إنتاجية في محافظات بغداد وديالى وبابل ونينوى. ونوه الصافي الى أن الوزارة “مستمرة باجتماعاتها المكثفة ومتابعاتها الحثيثة للمضي في تنفيذ الخطط المتوسطة والبعيدة المدى للافتتاح وتشغيل مشاريع ومصانع أخرى والتي ستسهم كذلك بتشغيل الأيدي العاملة وتوفير منتجات جديدة يحتاجها السوق والمواطن”، مبينا أن “من ضمن الخطة سيتم تشغيل المعامل المتوقفة كافة تحت شعار رفعه الوزير وهو “صنع في العراق”.