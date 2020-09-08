بالأرقام.. الدفاع المدني يعلن عن أقيام المواد المنقذة للقطاع العام والخاص والمختلط خلال آب

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن أقيام المواد المنقذة للقطاع العام والخاص والمختلط خلال شهر آب الماضي.

وذكرت المديرية في بيان ان “مجموع اقيام المواد المنقذة للقطاع العام والمختلط والخاص بلغت (35،513،750،000) خمسة وثلاثون مليار وخمسمائة وثلاثة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينارعراقي انقذت من قبل فرق الدفاع المدني لشهر اب في عموم المحافظات العراقية عدا اقليم كردستان”.

وأضافت أن “أقيام المواد المنقذة للقطاع العام والمختلط بلغت نحو ( 4،185،000،000) اربعة مليارات و مئة وخمس وثمانون مليون دينارعراقي، اما أقيام المواد المنقذة في القطاع الخاص بلغت ( 31،328،750،000) واحد وثلاثون مليار وثلاثمائة وثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار عراقي”.

وعزت المديرية، اسباب تكرار حوادث الحريق الى “حدوث التماس كهربائي والاهمال بتطبيق شروط السلامة والامان ، اذ يشهد العراق ارتفاع بمعدلات حوادث الحريق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة من جهة وعشوائية التسليك العنكبوتي للأسلاك الكهربائي في المولدات الاهلية من جهة اخرى”.

وأكدت، انها “تبذل مديرية الدفاع المدني جهود كبير للحد من انتشار حوادث الحريق من خلال نشر الوعي الوقائي بين المواطنين للحث على اقتناء مطافئ ومستلزمات الوقاية من الحريق ، مع استمرار كوادرها بإجراءات الكشف الموقعي للمباني والمشاريع وتسجيل الملاحظات السلبية وتحديد مستلزمات الإطفاء الواجب توفرها لمنع حدوث الحرائق وتحيل المخالفين منها الى المحاكم المختصة وفق قانون الدفاع المدني”.