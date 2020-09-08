تصريح صحفي صادر عن تجمع الحراك الشعبي الديمقراطي – تحشيد‎‎

صرح متحدث مخول السيد علي عباس العبادي باسم تجمع الحراك الشعبي الدمقراطي (تحشيد) بما يلي:

أن الروح العظيمة التي أنجبتها ثورة تشرين المباركة في العراق، تُعد مصدر الهام تستقي منه أجيال الأمة العراقية الدروس تلو الدروس في التضحية والسلمية والثبات، ومثل هذا الحراك التشريني وإن كان عراقياً خالصاً، الإ أنه جزء لا يتجزأ من تاريخ البشرية الحافل بالنضال ضد الظلم والفساد.

تاريخ البشرية الذي خطته أنامل أجدادنا في سومر وأور، وكللته بأفعال مازالت شواهدها التاريخية ماثلة للعيان إلى اليوم، وذلك ما يجعلنا ندرك عن وعي بأي طريق نحن سالكون، وبأي مسيرة ملتحقون، المسيرة الثورية التي لا تعيق خطواتها الواثقة المحاولات البائسة التي أقدم عليها قتلة الشعب العراقي.

حيث لا تزيدنا محاولة إغتيال الناشط المدني غالب الحچيمي ليلة البارحة الساعة الثامنة والنصف ليلاً في شارع القادسية في الناصرية/ سوق الشيوخ وهو في الطريق لحضور اجتماع للناشطين كان يهدف لعزل القائمقام، وقد حدثت المحاولة من قبلٍ المارقين وأصحاب السلاح المنفلت ولن يزيدنا ذلك سوى إصرارا على المضي قدماً لمحاربة الفاسدين ومدمري البلاد.

ندعو الحكومة العراقية لحماية المتظاهرين والحد من ظاهرة السلاح المنفلت، وإنهاء مظاهر التغول والإستئساد التي تمارسها العناصر الميليشياوية بحق المتظاهرين السلميين العزل، وتلافي التداعيات الممكن أن تفرزها مثل هذه السلوكيات والممكن لها أن تتطور إلى نزاعات عشائرية، يحاول الميليشيات إشعال فتيلها لإحراج الحكومة وإشعال البلاد.

الرحمة والخلود لشهداء تشرين، والشفاء للجرحى والحفظ والسلامة لثوار تشرين في كل ساحات الوطن.

اللجنه الإعلامية لتجمع الحراك الشعبي الديمقراطي (تحشيد)

7 ايلول 2020