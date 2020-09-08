تواجد PKK يتسبب بغارات جوية تركية على 6 قرى شمال دهوك

شنت المقاتلات التركية ، صباح اليوم الثلاثاء، غارات على 6 قرى تابعة لناحية كاني ماسي ضمن قضاء آميدي (العمادية) الواقعة على مسافة 70 كم شمال محافظة دهوك.

مدير الناحية سربست آكريي ، قال بسبب تواجد مقرات حزب العمال الكوردستاني PKK في المنطقة شنت المقاتلات التركية غارات على 6 قرى ضمن حدود كاني ماسي ، موضحاً ان اعنف هذه الغارات كانت على قرية بازى التي استهدفت بـ 4 صواريخ.

وتابع ، بأن قرى بيدهي ، بشتا كيشتة ، اورة ،بيشيش،وهرورى تعرضت للقصف .

مشيراً الى ان القصف الذي استهدف قرية بازى الحق خسائر مادية كبيرة بممتلكات المدنيين ، ومن حسن الحظ ان الخسائر التي خلفتها الغارة اقتصرت على المادية فقط ولم توقع ضحايا في صفوف السكان.

مدير ناحية كاني ماسي سربست آكريي ، اعرب عن استياءه الشديد من هذه الغارات داعياً مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK الى الابتعاد عن القرى والمناطق الآهلة بالسكان حتى لايتأذى المدنيون.

وتأتي هذه الغارات بعد اقل من اسبوع من اعلان تركيا انتهاء عملية عسكرية لها في المناطق الحدودية داخل اقليم كوردستان مستهدفة مقرات ومسلحي PKK و استمرت لنحو شهرين .