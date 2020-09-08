حريق بعشرة خيام في مخيم للنازحين بدهوك

اعلنت مفوضية حقوق الانسان، الاثنين، عن اندلاع حريق في عشرة خيام في مخيم جمشكو للنازحين بدهوك، مشيرة الى ان هذا الحريق هو الثالث خلال الشهرين الماضيين.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان ان “حريقا نشب في مخيم جمشكو للنازحين في محافظة دهوك بسبب تماس كهربائي ادى الى حرق عشرة خيام للنازحين مساء اليوم دون تسجيل اضرارا بشرية”.

واضاف الغراوي ان “هذا الحريق هو الثالث خلال الشهرين الماضيين حيث نشب حريقين سابقين في مخيم كبرتو ادى الى احتراق خمس خيم في الحادث الاول وسبعة خيام في الحادث الثاني حيث تمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني في دهوك وتم نقل العوائل الذين تعرضت خيمهم للضرر الى خيم جديدة”.

وتابع ان “تكرار الحرائق واستمرار المعاناة الانسانية للنازحين واصابة عدد منهم بفايروس كورونا وقلة المساعدات المقدمة لهم يدعونا الى مطالبة الحكومة بغلق كافة المخيمات واعادة النازحين طوعا الى مناطقهم وتقديم كافة المساعدات لهم.