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خلال لقائها السيد الحكيم وزيرة الهجرة : الوزارة تعمل على مد جسور التواصل مع العراقيين …

المتواجدين في الخارج للاستفادة من خبراتهم

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو اليوم مع رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم في مقره بالعاصمة بغداد ، برامج الوزارة المستقبلية والجهود التي تقوم بها سيما في إعادة النازحين وتقديم الدعم والإسناد لفئات عنايتها .

وقالت سيادتها خلال اللقاء ان ” استراتيجية الوزارة قائمة على قدم وساق وجاهزيتها لسد احتياجات العوائل التي عادت وتروم العودة من النزوح”، مضيفة ان ” الوزارة تعمل جاهدة لبناء جسور التواصل مع العراقيين المتواجدين في الخارج سيما الكفاءات العلمية منهم للاستفادة من خبراتهم في بناء وتطوير البلاد ” .

من جانبه أبدى السيد عمار الحكيم دعمه للوزارة من خلال بذل المزيد من العمل الانساني عن طريق تقديم الإعانة والدعم للنازحين والمهجرين والعمل على اعادتهم الى مناطقهم لغلق ملف النزوح ، مشددا على ضرورة بذل جهد أكبر لتخفيف اعباء الهجرة والتهجير عن كاهل المواطن العراقي، داعيا في الوقت نفسه الى انهاء ازمة النزوح في العراق واعادة النازحين الى ديارهم، معتبرا ان المدن باتت تتمتع بوضع أمنى أفضل مع التأكيد على معالجة بعض اوضاع النازحين قانونيا واجتماعيا.

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