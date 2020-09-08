سياسي: اربيل مدينة بـ 50 مليار دولار لبغداد

كشف المحلل السياسي محمد العكيلي ، الاثنين، ان اقليم كردستان مطالب بتسديد ديونه الى بغداد والبالغة نحو 50 مليار دولار، مبينا ان الدوائر المتعددة هي الاقرب للانتخابات المقبلة .

وقال العكيلي تصريح ان ” هناك استغلال من قبل الكرد للظروف التي يعيشها العراق وتاجيل زيارة الوفد ليست الاخيرة ”

وتابع ان ” بذمة الإقليم أموال تصل الى 50 مليار وان الحكومة الاتحادية دائما هي التي تتودد الى حكومة الاقليم على حساب الموازنة “.

واوضح ان ” الدوائر المتعددة هي الاقرب للانتخابات المقبلة وان قانون المحكمة الاتحادية يفترض ان يتم التصويت عليه”.