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سياسي: اربيل مدينة بـ 50 مليار دولار لبغداد

كشف المحلل السياسي محمد العكيلي ، الاثنين، ان اقليم كردستان مطالب بتسديد ديونه الى بغداد والبالغة نحو 50 مليار دولار، مبينا ان الدوائر المتعددة هي الاقرب للانتخابات المقبلة .
وقال العكيلي تصريح ان ” هناك استغلال من قبل الكرد للظروف التي يعيشها العراق وتاجيل زيارة الوفد ليست الاخيرة ”
وتابع ان ” بذمة الإقليم أموال تصل الى 50 مليار وان الحكومة الاتحادية دائما هي التي تتودد الى حكومة الاقليم على حساب الموازنة “.
واوضح ان ” الدوائر المتعددة هي الاقرب للانتخابات المقبلة وان قانون المحكمة الاتحادية يفترض ان يتم التصويت عليه”.

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