طائرة موفرة للوقود وتحمل الركاب في جناحيها

أمستردام:

طور باحثون من جامعة دلفت الهولندية للتكنولوجيا طائرة مستقبلية موفرة للوقود يمكن ان تحمل الركاب في جناحيها بالإضافة لامتلاكها مقصورة ركاب فريدة، وذلك حسبما نشرت وكالة “سي ان ان” الاميركية.

وتمكن الباحثون من إجراء أول رحلة ناجحة للطائرة من طراز “Flying-V”، من خلال التحكم بها عن بعد. حيث وصلت سرعة الطائرة الى 80 كيلومترا في الساعة، ويقع قسم الشحن وخزانات الوقود في الجناحين، ويأمل الخبراء في أن الشكل الديناميكي للطائرة سيقلل من استهلاك الوقود بنسبة 20٪ مقارنة بطائرات اليوم.

وحسب الوكالة، يخطط الخبراء لاستخدام البيانات التي جمعوها خلال الرحلة التجريبية لبناء نموذج ديناميكي هوائي للطائرة، مما يسمح لهم ببرمجتها في جهاز محاكاة طيران للاختبارات المستقبلية، وتحسين الرحلات الجوية.