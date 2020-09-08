عالية نصيف تطالب بحل مشكلة رواتب العاملين بصيغة عقود وأجور يومية في وزارة الكهرباء من خلال إضافة التخصيص المالي الذي يكفي لصرف رواتبهم

طالبت النائبة عالية نصيف وزير المالية والمدير العام السيدة طيف سامي بحل مشكلة رواتب العاملين بصيغة عقود وأجور يومية في وزارة الكهرباء من خلال إضافة التخصيص المالي الذي يكفي لصرف رواتبهم .

وقالت في بيان اليوم :” ان وزارة الكهرباء فاتحت وزارة المالية لغرض تمويلها بمبالغ قوائم أجور الكهرباء والبالغة ٩٤٦ مليار دينار وثلاثمائة مليون دينار كوجبة اولى، وجاء الرد من وزارة المالية بأنها ستمول وزارة الكهرباء بالفرق لأجور الكهرباء للدوائر والوزارات الممولة مركزيا ” ، مبينة :” أن المبلغ المخصص لأجور الكهرباء من قبل وزارة المالية ضمن موازنة ٢٠٢٠ والبالغ ٣٦٠ مليار دينار تم تعديله إلى ٥٤٩ مليار دينار حيث يكون فرق التخصيص لنهاية عام ٢٠٢٠ هو ١٨٩ مليار دينار ، وإن مبلغ فرق التخصيص لايغطي رواتب الموظفين العاملين بصيغة عقد وأجر يومي والبالغة أكثر من ٣٥٦ مليار دينار “.

وشددت نصيف على ” ضرورة حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن من خلال إضافة التخصيص المالي الذي يغطي رواتب هذه الشريحة، مع معالجة مشكلة رواتبهم بشكل جذري وضمان عدم حصولها مستقبلا “.