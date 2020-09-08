عملية مباغتة تطيح بـ4 من قادة داعش جنوبي كركوك

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أمس الاثنين، تنفيذ جهاز مكافحة الارهاب عملية مباغتة في كركوك أدت إلى مقتل واعتقال عدد من عناصر داعش.

وقال رسول، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، نفذت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب عملية مُباغتة استندت على جُهد استخباري كبير، أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين من قادة عصابات داعـش أثناء مُحاولتهما الهرب، وإلقاء القبض على اثنين آخرين في قضاء داقوق جنوبي مُحافظة كركوك”.

وتابع، “في حين نفذت قوة خاصة أُخرى واجبًا نتج عنه القاء القبض على عُنصرين خطرين من عصابات داعـش في قضاء الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة”. ولقي مواطن مصرعه، أمس الأحد، إثر سقوط قذيفة هاون، قرب ملعب كرة قدم في محافظة كركوك . ذكر مصدر أمني أن “مدنيا لقي مصرعه في قصبة بشير التابعة لناحية تازه جنوب كركوك، بسبب سقوط قذيفة هاون قرب ملعب كرة القدم” يعتقد ان تنظيم داعش قد اطلقها. وأضاف أن “قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، لمعرفة ملابساته، فيما نقلت الجثة إلى الطب العدلي”. واعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، نتائج عملية عسكرية في محافظة كركوك، اسفرت عن تدمير وكر وثلاثة انفاق.

وقالت الخلية في بيان حينها، انه “وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة من اللواء ٤٥ بالفرقة الحادية عشر في المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، واجب تفتيش في وادي حشيشه”.

واضاف البيان ان “القوة تمكنت من تدمير وكر وثلاثة انفاق، كما عثرت على اربع عبوات ناسفة على شكل صفائح، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليًا”.