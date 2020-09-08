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مصدر عسكري : تم تحديد عناصر وقيادات «خلايا الكاتيوشا» .. ينتمون لهيئة الحشد!

مصدر عسكري لـ (باسنيوز): تم تحديد عناصر وقيادات «خلايا الكاتيوشا» .. ينتمون لهيئة الحشد!

كشف مصدر عسكري عراقي،  الاثنين، عن توصل الجهات الأمنية المختصة، إلى معلومات جديدة، بشأن  «خلايا الكاتيوشا» المتورطة بعمليات القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي والقواعد العسكرية.

وقال المصدر : «تم خلال الأيام الماضية، تشكيل فرق أمنية خاصة للبحث ومتابعة قضية القصف الصاروخي ضد المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي والقواعد العسكرية، وتم التوصل إلى معلومات جديدة ومهمة بشأن هذه الجماعات».

وبين أنه «تم تحديد عناصر وقيادات (خلايا الكاتيوشا)، وأغلبهم ينتمون إلى فصيل مسلح ينتمي لهيئة الحشد الشعبي، وهم يتحركون وفق الهويات والعجلات التي تعود لهيئة الحشد».

وأكد أن «الملف حالياً بيد قوة أمنية مختصة مع قاضي خاص بهدف التحرك قريباً جداً».

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