وفد من الديمقراطي الكوردستاني في بغداد اليوم ومصدر مطلع يبيّن هدف الزيارة

كشف مصدر سياسي مطلع في العاصمة العراقية بغداد ، اليوم الثلاثاء، عن وصول وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى العاصمة العراقية بغداد، فيما بين هدف الزيارة.

وقال المصدر، ، ان “وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة خسرو گوران رئيس مؤسسة الانتخابات في الحزب ، سيصل العاصمة بغداد، لعقد اجتماعات وحوارات مع قادة الكتل والأحزاب السياسية، حول قانون الانتخابات”.

وبيّن المصدر ، ان ” الخلافات مازالت مستمرة حول الدوائر الانتخابية، وهذه الزيارة تأتي استكمالاً للحوارات، التي اجراها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في أربيل، قبل يومين”.