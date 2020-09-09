إصابات كورونا تقترب من الـ5 آلاف والأطباء يعلنون إضرابًا

أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 4894 إصابة، و68 وفاة جديدة بفايروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه تم تسجيل 4894 إصابة جديدة بفايروس كورونا، موزعة على: بغداد الكرخ 733، وبغداد الرصافة 536، وبغداد مدينة الطب 235، والبصرة 359، وواسط 356، والنجف 323، وذي قار 286، ودهوك 271، والمثنى 236، وكربلاء 227، والسليمانية 217، وأربيل 199، والديوانية 195، وميسان 158، وديالى 135، وكركوك 117، وصلاح الدين 117، ونينوى 102، وبابل 73، والأنبار 19.

أما حالات الوفاة الجديدة، فقد بلغت 68 حالة، بواقع: ذي قار 9، والسليمانية 7، وأربيل 7، والبصرة 7، وواسط 6، وبغداد الرصافة 4، والديوانية 4، ونينوى 4، وبغداد الكرخ 3، وبغداد مدينة الطب 3، وبابل 3، والنجف 2، ودهوك 2، وكركوك 2، وميسان 2، وكربلاء 1، والمثنى 1، وصلاح الدين 1.

في حين بلغت حالات الشفاء الجديدة في عموم العراق، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3465 حالة.

وبهذا يصبح عدد الإصابات الكلي بالفايروس 269578، منها شفاء 206324 حالة، ووفاة 7657 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت الكوادر الطبية في عموم المستشفيات إضرابا عن العمل يستمر ثلاثة ايام باستثناء ردهات الطوارئ احتجاجا على تسويف الاستجابة لمطالبهم.

وذكر بيانٌ باسم أطباء العراق حمل عنوانَ تعليق العمل في المستشفيات وأرسلت نسخا منه إلى رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب، ذكر أنهم خرجوا عشرات المرات بوقفات احتجاجية سلمية وناشدوا بكل الطرق القانونية والإدارية إنقاذهم من واقع صحي منهار يقتل الطبيب والمرضى على حد سواء، فضلا عن الظروف المهينة التي يعيشها الطبيب والمريض معا.

وأكد البيان أن الكوادر الطبية خسرت العشرات من منتسبيها فيما اصيب الآلاف وما زالوا يصابون داخل مستشفيات متهالكة وأدوية مفقودة وأمان معدوم، مضيفا أن تنصل وزارة الصحة عن متابعة حقوق الأطباء يمثل قصورا بالرؤية للعمل الصحي او تقصيرا متعمدا تجاه مسؤولياتها الوطنية.