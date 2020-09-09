الأنواء الجوية: انخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أمس الثلاثاء، انخفاض درجات الحرارة نحو المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع الجاري.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “درجات الحرارة التي ارتفعت في البلاد منذ بداية الشهر الجاري، ستنخفض لتعاود معدلاتها الطبيعية في الأسبوع الحالي”.

وأضاف، أن “سبب الارتفاع في درجات الحرارة يعود إلى المنخفض الموسمي الحراري الهندي الذي بدأ شهر أيار من العام الحالي، وسيتلاشى هذا المنخفض تقريبًا نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر تشرين الأول المقبل”.

وتابع، “من المتوقع أن تشهد البلاد استقرارا في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري مع ارتفاع بسيط جدًا يوم الجمعة المقبل”. واضاف، أن “الهيئة لم تؤشر وجود موجة حر قادمة إلى البلاد على غرار ما حصل الشهر الماضي”، لافتًا إلى أن “درجات الحرارة في البلاد تشهد استقرارًا مع ارتفاع طفيف من درجة إلى درجتين في المنطقتين الوسطى والجنوبية يوم الجمعة ويستمر حتى الاثنين المقبل ثم تعاود معدلاتها الطبيعية”.