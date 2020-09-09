Posted on by

الحشد يستدعي عناصره للالتحاق بمقارهم هرباً من الاعتقال

كشف مصدر في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ جهاز مكافحة الإرهاب لمذكرات اعتقال بحق عناصر في ميليشيا حزب الله المقربة من إيران، دون أن يعلن ذلك في وسائل الإعلام.

وأوضح المصدر  أن «فصائل الحشد الشعبي دعت كافة عناصرها إلى الالتحاق بمقارهم العسكرية، لحمايتهم من الاعتقال، خصوصاً أن مذكرات الاعتقال صادرة بحق الكثيرين منهم ولكنها لم تكن تنفذ قبل هذه الفترة».

مبيناً بأن «هؤلاء العناصر أصبحوا شبه محتجزين في مقراتهم العسكرية، لكونهم لا يستطيعون الخروج منها والذهاب إلى منازلهم في إجازاتهم الدورية، لكونهم يخشون الاعتقال».

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close