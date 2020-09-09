الحشد يستدعي عناصره للالتحاق بمقارهم هرباً من الاعتقال

كشف مصدر في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ جهاز مكافحة الإرهاب لمذكرات اعتقال بحق عناصر في ميليشيا حزب الله المقربة من إيران، دون أن يعلن ذلك في وسائل الإعلام.

وأوضح المصدر أن «فصائل الحشد الشعبي دعت كافة عناصرها إلى الالتحاق بمقارهم العسكرية، لحمايتهم من الاعتقال، خصوصاً أن مذكرات الاعتقال صادرة بحق الكثيرين منهم ولكنها لم تكن تنفذ قبل هذه الفترة».

مبيناً بأن «هؤلاء العناصر أصبحوا شبه محتجزين في مقراتهم العسكرية، لكونهم لا يستطيعون الخروج منها والذهاب إلى منازلهم في إجازاتهم الدورية، لكونهم يخشون الاعتقال».