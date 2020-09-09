الحكومة تحدد جلسة طارئة لإقرار موازنة 2020

أعلن أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء، تخصيص جلسة طارئة مطلع الأسبوع المقبل لإقرار موازنة 2020.

وقال ملا طلال، في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، إنه تم تخصيص جلسة طارئة مطلع الأسبوع المقبل لإقرار الموازنة.

وأضاف أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وجّه وزارة الداخلية بالتحقيق في حوادث الاعتداء على القوات الأمنية، مبينًا أن الحكومة ملتزمة بالسعي لتحقيق مطالب المتظاهرين، وأن الحكومة ملتزمة بالتعامل بحزم مع كل من يسيء ويتجاوز ويعتدي على القوات المكلفة بحماية المتظاهرين.

ولفت ملا طلال إلى أن الكاظمي وجّه الوزراء باقتراح مدراء عامين يلتزمون بمعايير الكفاءة والنزاهة والقيادة، مردفًا أن رئيس الوزراء والوزراء مستعدون لتنفيذ أيِّ قرار دستوري يصدر من البرلمان.

وبشأن مطالب الخريجين بالتعيينات، ذكر ملا طلال أن مجلس الوزراء أقر مقترحًا يستوعب 2000 من حملة الشهادات العليا، لافتا إلى منحة من البنك المركزي توزع على المصارف الأهلية تقدم كقروض للشباب.

وأشار إلى البدء بتنفيذ مشروع لجباية الكهرباء يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، كما أن الكاظمي وجّه بمتابعة الوزارات المتلكئة في إكمال خطوات الحكومة الإلكترونية.

وكشف الناطق باسم رئيس الوزراء عن “توصل الحكومة إلى تفاصيل دقيقة عن مطلقي الصواريخ”، مؤكدًا ان “العملية الأمنية التي انطلقت في البصرة لا تستهدف العشائر”.