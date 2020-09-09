الحلبوسي وعناصر الحزب الاسباني!!

#عثمان_الفلوجي

عانت المحافظات الغربية طوال 15عاما من تسلط افراد الحزب الاسلامي العراقي وهو الذراع العراقي لتنظيم الاخوان المسلمين..

فبين العامين ٢٠٠٤ و٢٠١٨، تم منح أعضاء الحزب مناصب عليا، بما في ذلك رئاسة البرلمان ومنصب نائب رئيس الجمهورية، وتم تعيين آخرين وزراء أو نواب وزراء”، فالحزب انتقل من معارض إسلامي في المنفى إلى مشارك في عملية صناعة القرار”.

و بين العامين ٢٠٠٣ و٢٠١١، قاوم العديد من السنة الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة بالقوة، وهو ما عارضه الحزب،الذي،بات معروف شعبيا بالحزب الاسباني لانه لايحمل من الإسلام سوى الاسم فقط..

فلم يقدموا لاهل السنة ومكونهم سوى الفساد ونهب اموال المشاريع والاثراء على حساب الفقراء والتبعية للمحتل وحتى لايران،مما دمر تلك المحافظات وجعلها لقمة سائغة للارهاب.

ويعتبر الحزب الإسلامي وبزعامة الفاسد الكبير سليم الجبوري واخرين المميز والمهم لكل العقود والكومشنات لأعضاء الحزب..لأنهم سائرون وفق مبدأ أن الله تعالى يغفر جميع الذنوب والمصيبة الكبرى اسمه (الحزب الاسلامي)..الإسلام براء من هؤلاء الحرامية.

ولذا تراهم يهاجمون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لانه شاب حقق ماعجزت عنه كهولهم الخرفة من سراق اموال الشعب.

بينما الحلبوسي بثلاث او اربعة أعوام حول الانبار الى جنة من حيث الاعمار وتاهيل المشاريع وتاهيل بنى تحتية تليق بهذه المحافظة المعطاء،كما أعاد للمكون السني هيبته ومكانته ،فقد تحولت الفلوجة الى ملتقى الساسة وشريك اساس في مطبخ القرار العراقي ولايمكن المضي من دونها.

كما منح ابناء المكون المكانة التي تليق بهم وحفظ كرامتهم بعد ان كانوا ايام الحزب الاسباني عرضة للقتل وانتهاك الحقوق وصاروا مادة دسمة لمادة 4ارهاب الظالمة..

الحلبوسي تمكن باعوام قليلة من اعادة المكون لوضعه الطبيعي في مقابل سنوات من الفساد والخنوع والتبعية والفساد والخراب عاشتها المحافظات الغربية ايام قيادة الحزب اللاسلامي لمجالس ومناصب تلك المحافظات سواء في الحكومات المحاية او الحكومة المركزية.

في الخميس، ٣ سبتمبر ٢٠٢٠ ٤:٤٩ م عثمان الانباري كتب:

الحلبوسي وماكرون.. وما بينهما !

عثمان الفلوجي

لقاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والرئيس الفرنسي ماكرون خلال زيارته الاخيرة لبغداد يشير بوضوح الى تلاقي الروئ والافكار بين الرجلين.

وبدا واضحا ان الشابين الطموحين الحلبوسي وماكرون وبحكم انهما من جيل واحد جيل الشباب كانت لهما رؤية متحضرة ،ونزعة نحو بناء العراق بنظرة يملؤها التفاؤل.

الحلبوسي دعا ماكرون الى دور فرنسي جاد وحقيقي للمساعدة ببناء الوطن واستعادة سيادته ورقي شعبه..

ماكرون استمع بشغف للحلبوسي ونظرته لعراق الغد وتجاوب معه بدرجة اكبر من برهم صالح ومصطفى الكاظمي ذاك انه رائ فيه همة كبيرة وطاقة حماسية جبارة وافكار نيرة لمستقبل العراق ..

في السابق كان الرؤساء يجرون لقاءات لاتتعدى البروتكولية مع روؤساء البرلمان العراقي السابقين النجيفي والجبوري والمشهداني ، ايام وجود الكهول ممن لايهمه سوى ابهة المنصب وجمع المال والصور التذكارية..

ولذا غالبا ماتكون تصريحات تلك اللقاءات فارغة المضمون والمعنى،اليوم ماكرون وجد في العراق طاقة شبابية اثارت في نفسه الإعجاب والغبطة والاصرار على ان تكون فرنسا شريكا حقيقيا لعراق قياداته الشابة التي تريد افعال لا اقول وصور يضعها المسؤول على مكتبه للتباهي فيما بلده ينوء تحت الفوضى والتخلف !!.