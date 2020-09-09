الدفاع المدني تعلن إخماد حريقين كبيرين في الكرادة

اعلنت مديرية الدفاع المدني اخماد حريقين كبيرين اندلعا بوقت واحد في الكرادة ىسط بغداد.

وقال بيان للدفاع ما أن “سيطرت فـ اخمدت وانقذت العوائل السكنية في منطقة الكرادة شارع ابو نؤاس بعد احتراق بناية سكنية حتى ورد نداء عاجل على سيطرة الدفاع المدني يشير بوجود حادث حريق اخر في ذات المنطقة وتحديداً الكرادة خارج داخل مخزنين للأجهزة الكهربائية “.

وتابع البيان “على الفور وجه السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان وقاد الفرق الى الحادث الثاني مع ابقاء عدد من الفرق في الحادث الأول لاستكمال عمليات الاخماد والتبريد ووجه أيضاً بتعزيز الفرق واستنفار الجهد للسيطرة على النيران التي بدأت التغطية ادخنتها سماء الكرادة في المخازن المملوءة بالبضائع “.

واضاف البيان “حيث امر بوهان بتطويق النيران من الجهات الاربعة وحصرها وعزلها ومنع امتدادها الى ما يجاورها من مخازن ومحلات تجارية كبيرة مع ايجاد ثغرة ينفذ من خلالها أبطال الدفاع المدني الاقتحام المباشر وسط المخازن المحترقة للسيطرة على نيرانها” .

وزاد بيان المديرية “ونفذت فرق الدفاع المدني ما خطط له وباشرت بعمليات الاخماد والاقتحام بأداء مهني متميز حتى تمكنت من احتواء الحريق والحد من خسائرها دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية وعلى أثر ذلك تم استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب اندلاع حادث حريق”.