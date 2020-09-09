السباق للمكتب البيضاوي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي :

طارق الكناني -وهاب الهنداوي

لم يزل الكثير من الاعلاميين والساسة لا يعيرون اهمية لما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي ويعتبرونها حالة غير ذات قيمة والكثير منهم يعيب على بعض الساسة استخدامهم لهذه المواقع في عملية قياس الرأي العام والتواصل مع القواعد الشعبية وتمرير ما يريدون من افكار لتأكيد رؤيتهم لإدارة الدولة ،ولعل افضل من اعطى زخما لهذه المواقع وجعل ساسة العالم قاطبة يلجؤون اليها هو الرئيس ترامب فهو يعتبر غير تقليدي في ادارة شؤون الولايات المتحدة .

ترامب بالعربي

@ArabicTrump_45

حساب لترجمة تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعربية – An account to translate to Arabic the tweets of the president of the United States Donald Trump

ترامب. بعد تسلمه الرئاسة خرج. عن المألوف. في. السياسة الامريكية ،حيث يقول البعض بأنه وضع. السياسة السرية. في. مواقع التواصل الاجتماعي. واعني هنا تويتر ولم تكن هذه كل الحقيقة حيث يحتفظ الرجل بأوراق كثيرة لم يعلنها ولكنه امتاز بالشفافية التامة من حيث ( المعلن ) في السياسة على خلاف اسلافه من الرؤساء فهو يمتاز كما قلنا بالشفافية التامة وهذا نابع من ثقة عالية بالنفس وبسلامة سياسته بالرغم من المؤاخذات التي حاول خصومه الصاقها به وآخرها تهمة الجنون .

المتتبع لسباق الرئاسة في الايام الماضية يرى ان هناك تصاعد القبول لبايدن في الفترة. الاخيرة ويعزوها البعض للأسباب. التالية:

اولا. جائحة. كورونا.

حيث اثبتت هذه الجائحة اهتمام الرئيس بالاقتصاد بعيدا عن اهتمامه بالحالة الانسانية ،حيث يدعي البعض ان الرئيس ترامب عرف بالوباء في الشهر العاشر من سنه ٢٠١٩ ولكنه لم يتخذ اي اجراء وقائي الا بعد انتشاره. فقام. الرئيس ترامب بغلق امريكا في نهاية اذار ٢٠٢٠ وهذا الامر كان مدعاة للسخرية حيث. استخدمه الديمقراطيون خير استخدام.

ترامب بالعربي @ArabicTrump_45

حساب لترجمة تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعربية – An account to translate to Arabic the tweets of the president of the United States Donald Trump

ترامب. بعد تسلمه الرئاسة خرج. عن المألوف. في. السياسة الامريكية ،حيث يقول البعض بأنه وضع. السياسة السرية. في. مواقع التواصل الاجتماعي. واعني هنا تويتر ولم تكن هذه كل الحقيقة حيث يحتفظ الرجل بأوراق كثيرة لم يعلنها ولكنه امتاز بالشفافية التامة من حيث ( المعلن ) في السياسة على خلاف اسلافه من الرؤساء فهو يمتاز كما قلنا بالشفافية التامة وهذا نابع من ثقة عالية بالنفس وبسلامة سياسته بالرغم من المؤاخذات التي حاول خصومه الصاقها به وآخرها تهمة الجنون .

المتتبع لسباق الرئاسة في الايام الماضية يرى ان هناك تصاعد القبول لبايدن في الفترة. الاخيرة ويعزوها البعض للأسباب. التالية:

اولا. جائحة. كورونا.

حيث اثبتت هذه الجائحة اهتمام الرئيس بالاقتصاد بعيدا عن اهتمامه بالحالة الانسانية ،حيث يدعي البعض ان الرئيس ترامب عرف بالوباء في الشهر العاشر من سنه ٢٠١٩ ولكنه لم يتخذ اي اجراء وقائي الا بعد انتشاره. فقام. الرئيس ترامب بغلق امريكا في نهاية اذار ٢٠٢٠ وهذا الامر كان مدعاة للسخرية حيث. استخدمه الديمقراطيون خير استخدام.

ثانيا: مقتل. الرجل الاسمر. جورج فلويد.

حيث. قام الديمقراطيون. بتسيير مظاهرات يوميه. يصاحبها. اعمال عنف وصلت اخرها البيت الابيض مما اجبر الرئيس ترامب للخروجً من البيت الابيض. لكنيسة الرؤساء . ليضع نفسه في موقفً. محرج. امام الجميع حيث بنيت الدولة الامريكية. على. مبدا المساواة. وفصل الدين عن الدولة .قد تعتبر هذه من اسقاطات ترامب بما يأخذ عليه خصومه ولكنه داعب مشاعر الامريكان المتدينين وسرعان ما فشلت هذه الورقة التي حاول الديمقراطيون استخدامها

ثالثا:

ان الامريكان. يتأثرون. كثيرا. بموضع الاقتصاد. واغلاق الدولة كان كارثيا على. الفرد الامريكي. وهناك احتمالات كبيرة. على ان هناك انهيار كبير في الاقتصاد الامريكي سيحدث . وهذا ما يقرّب السيد ترامب. للرئاسة. لما يعرف عنه. من. ذكاء اقتصادي فهو بالتالي رجل اقتصاد من الدرجة الاولى وجذب الكثير من الاموال وفرص العمل للأمريكان خلال الفترة الممتدة لرئاسته فهو لم يألوا جهدا في ابتزاز الدول الصديقة له والتي تتخذ من الولايات الامريكية حليفا لها حتى طالب فرنسا ودول الناتو بدفع ما عليهم من مستحقات الامر الذي اغضب فرنسا حيث صرح يومها ماكرون ان اوروبا ستبني جيشها الخاص وهذا كان مدعاة لغضب ترامب وتركه المؤتمر والعودة الى امريكا.

رابعا: بايدن هو صاحب مشاريع مريبة واولها مشروع. تقسيم العراق. المسمى. (بمشروع بايدن للتقسيم). وهذه المشاريع التي تعهد بايدن بتنفيذها خلال فترة رئاسته في حالة فوزه ستبعده كثيرا من الوصول الى المكتب البيضاوي فالامريكان ليس لديهم استعداد ان يخسروا اكثر مما خسروه خلال رئاسة اوباما التي تراجعت بها الهيبة الامريكية والانقياد الى الدول المارقة مثل ايران وكوريا فالسياسة التي اتبعتها ادارة ترامب قامت على نسف كل التعهدات والاتفاقيات التي وقعها اوباما واعتبرها وصمة عار في تاريخ امريكا .

ان رجلا مثل ترامب يقود حملته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشفافية عالية تمكن من تغيير المعادلة ووضع الديمقراطيين ومرشحهم في زاوية حرجة لا يمكنهم الافلات منها لما عرف عنهم من سياسة لطالما مست الهيبة الامريكية وهذا ما يستخدمه الجمهوريون في حملتهم .