القبض على ثلاثة متهمين بعد ساعات على ارتكابهم جريمة قتل في البصرة

اعلنت شرطة محافظة البصرة، الاربعاء، القبض على ثلاثة متهمين بعد ٦ ساعات من ارتكابهم جريمة قتل في المحافظة.

وقال بيان للشرطة انه “بعد ورود اخبار عن وجود جريمة قتل شخصين في منطقة القبلة على الفور استنفرت مديرية شرطة محافظة البصرة كافة الامكانيات وتم تشكيل فريق امني مختص بإشراف اللواء عباس ناجي ادم قائد شرطة محافظة البصرة شخصياً و الانتقال إلى مكان الجريمة وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى ثلاثة متهمين اشتركوا بالجريمة”.

واضاف البيان انه “وبعملية نوعية تم إلقاء القبض عليهم وضبط الدراجة النارية (ستوتة) التي استخدمها الجاني في التنقل وتمت احالتهم الى القضاء وتوقيفهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقية”.