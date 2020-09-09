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القبض على عوائل داعشية خلال تسللها من سوريا إلى العراق

ألقت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على عوائل داعشية خلال تسللها من سوريا إلى العراق عبر منطقة ربيعة، كما ألقت القبض على إرهابيين إثنين في الموصل.

وقال بيان لمديرية الاستخبارات : «باستخدام التقنية الحديثة لمراقبة الحدود وتعزيزها بجهد استخباري دقيق، وبالتنسيق مع قيادة عمليات غرب نينوى، تم إلقاء القبض على عوائل داعشية تسللت من سوريا إلى العراق عبر منطقة ربيعة، تضم نساء وأطفالاً، في حين تخلى أرباب أسرهم عن التواجد معهم لكونهم عناصر من داعش الإرهابي ومطلوبين للقضاء العراقي».

على صعيد متصل ألقت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ القبض على إثنين من الإرهابيين في الموصل وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ / إرهاب، وفق البيان.

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