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الكاظمي وطالباني يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق بين حكومتي الإقليم والمركز

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، تعزيز التعاون والتنسيق بين حكومتي الإقليم والمركز.

واستقبل الكاظمي، اليوم، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني والوفد المرافق له.

ووفق بيان لمكتب الكاظمي، فقد «جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، والعمل بروح الفريق الواحد الذي ينطلق من رؤية مشتركة لتحقيق متطلبات ومصالح الشعب العراقي عموماً».

أضاف البيان، أن الكاظمي أكد على «ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في مختلف المجالات، بما يعالج التحديات الكبيرة التي تواجه البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، ويسهم في مواجهة تأثيرات تداعيات جائحة كورونا».

وكان سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن وفدي حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية اتفقا على تشكيل لجان فرعية وخاصة لتكثيف الحوارات وحسم كافة المشاكل العالقة بين الجانبين.

وفي وقت سابق اليوم، وصل وفد إقليم كوردستان المفاوض إلى العاصمة العراقية بغداد لإبرام اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية.

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