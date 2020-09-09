الكاظمي يؤكد لوفد كردي ضرورة التنسيق التام بين بغداد واربيل بمختلف المجالات

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، ضرورة التنسيق التام بين بغداد واربيل في مختلف المجالات.

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والعمل بروح الفريق الواحد الذي ينطلق من رؤية مشتركة لتحقيق متطلبات ومصالح الشعب العراقي عموما”.

وأكد الكاظمي بحسب البيان “ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات، بما يعالج التحديات الكبيرة التي تواجه البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، ويسهم في مواجهة تأثيرات تداعيات جائحة كورونا”.