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النزاهة: رصد تلاعب بأوليات عقارات وهدر للمال العام في البصرة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن تمكنها من ضبط حالات “تلاعب” في أوليات عقارات في محافظة البصرة تعود ملكيتها إلى الدولة، مشيرة إلى رصدها “شبهات هدر للمال العام” بعملية بيع تلك العقارات.

وقالت الدائرة في بيان “حصلت حالات هدر للمال العام تمثلت ببيع عقارات تابعة للدولة بأسعار لا تتناسب مع أسعارها الحقيقية”، مبينة أن “قيمة تلك العقارات تصل إلى (5,000,000,000) مليارات دينار”.

وأضافت، أن “فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مديرية بلدية شط العرب، تمكن من ضبط (110) معاملة عقارية تم بموجبها بيع عقارات عائدة للدولة بأسعار لا تتناسب مع أسعارها الحقيقية، لافتة إلى قيام بعض موظفي البلديـة بالتلاعب في أوليات تلك العقارات”.

وأشارت الدائرة، إلى “تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

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