بعد الديوانية .. تفجير آخر يستهدف رتل إمدادات للتحالف شمال بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، مساء اليوم الثلاثاء، عن انفجار عبوة ناسفة برتل لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي شمال بغداد.

جاء ذلك في بيان مقتضب للخلية،

وذكرت الخلية في البيان، أن «عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد، مما أدى إلى إصابة أحد سائقي العجلات وعنصر أمني وأضرار بعجلتين».

وفي وقت سابق مساء اليوم قتل وأصيب 3 منتسبين في شرطة الديوانية نتيجة انفجار استهدف رتل لدعم التحالف الدولي على الطريق السريع بين الديوانية وبابل.

ومنذ أسابيع تتكرر الهجمات على أرتال الشاحنات العراقية التي تحمل إمدادات لصالح التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في حوادث لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنها، لكن فصائل ولائية توعدت بمهاجمة القوات والمصالح الأمريكية في حال لم تنحسب من البلاد.