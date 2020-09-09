قتلى وجرحى في تفجير استهدف رتلاً للتحالف جنوب العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل منتسب بقوات الأمن وإصابة إثنين آخرين نتيجة انفجار عبوة استهدفت رتلاً لدعم التحالف الدولي في الديوانية جنوب العراق.

وقال الخلية في بيان ، إن «عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية – بابل، ما أدى إلى مقتل منتسب وإصابة إثنين آخرين».

وأضافت أن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات سوات كانت ترافق الرتل أثناء تنقله.

ومؤخراً تعرضت عدة قوافل للتحالف والشركات المتعاقدة معه لهجمات مماثلة، فيما توجهت أصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران.