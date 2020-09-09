قرارات جديدة من إدارة معبر سيمالكا من جهة غربي كوردستان

أعلنت إدارة معبر بيشخابور ( سيمالكا) من جهة غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان حاملي الإقامات الأوروبية المنتهية والعالقين في غربي كوردستان العبور إلى إقليم كوردستان، كل يوم ثلاثاء

وقالت الإدارة في بيان : بإمكان حاملي الإقامات الأوروبية المنتهية والعالقين في غربي كوردستان العبور إلى إقليم كوردستان، وذلك من أجل مراجعة السفارات والقنصليات التابعة للدولة التي يقيمون فيها، شريطة أن تكون لديهم وثائق تثبت موعد مقابلتهم في تلك الدوائر».

وأضافت الإدارة أنها خصصت لهم كل يوم ثلاثاء من الأسبوع للعبور إلى الإقليم.

و بشأن قرارها السابق، قالت الإدارة إنه على جميع العرائس ومرضى السرطان تسجيل أسمائهم في مديرية التأشيرات في قامشلو، وذلك من أجل تنظيم تاريخ سفرهم إلى إقليم كوردستان.