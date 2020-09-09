قيادي في ENKS: لولا تدخل PKK لكنا توصلنا إلى اتفاق نهائي مع ‹مسد› منذ أمد بعيد

أكد عضو في المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، اليوم الأربعاء، أن الحوارات مع مجلس سوريا الديمقراطية مستمرة، مشيراً إلى أنه لولا تدخل حزب العمال الكوردستاني PKK لكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق نهائي منذ أمد بعيد.

وقال عماد برهو : «الحوارات بين ENKS و(مسد) مستمرة برعاية أمريكية، ومن المرجح خلال المفاوضات القادمة أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي، ما يشكل مكسباً كبيراً لأهالي غربي كوردستان».

عماد برهو

وأضاف «من جانب (مسد)، من الواضح أن هناك أطراف مرتبطة بـ PKK تضع العراقيل أمام سير المفاوضات، ولولا هذه التدخلات لكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق نهائي منذ أمد بعيد»، مستدركاً بالقول: «ورغم ذلك، تم إحراز تقدم جيد، والطرفان جادان في التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية».

وأوضح القيادي الكوردي، أن الاتفاق النهائي بين ENKS و‹مسد› سيشمل الجوانب السياسية والعسكرية والإدارية.