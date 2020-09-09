نائب يتحدث عن مشكلة تتعلق بقضية المسافرين المرضى

طالب النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، الثلاثاء، بتسهيل السفر برا للمرضى الراغبين في العلاج خارج العراق في محافظات ميسان وذي قار والسماوة، عازيا ذلك الى ان تلك المحافظات لا تمتلك مطارات.

وقال الخزعلي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، ان “هناك مشكلة لا زالت عالقة تتعلق بقضية المسافرين المرضى الذين لديهم تقارير طبية، فيجب ان تفتح لهم الحدود ولمرافقيهم من جميع الطرق وليس فقط الطيران على اعتبار انها مكلفة”.

وتابع “علينا ان نأخذ بنظر الاعتبار ان المحافظات الجنوبية البصرة والعمارة وناصرية والسماوة تعدادها يصل الى تسعة مليون نسمة ولايوجد مطار ما يجعل التكاليف على سكانها مبالغ اضافية ناهيك عن الوضع الصحي للمرضى”.

ودعا الخزعلي الحكومة الى “فتح الحدود البرية ذهابا وايابا الى المسافرين ممن لديهم تقارير طبية وتتعلق حالتهم الحرجة الذهاب الى الخارج وعدم الاقتصار بالسماح على الطيران الجوي، بما يخفف عن المسافرين المرضى ونتمنى ان تأخذ بها الحكومة”.

ولفت الى ان “غلق المنافذ الحدودية انعكس على ايرادات الدولة والمحافظات وقانون رقم 6 لسنة 2019 يتحدث عن منح المحافظات التي فيها منافذ نصف واردات المنفذ وهذا الموضوع من المواضيع المهمة وينبغي ان تنظر الحكومة بعين الرحمة للمرضى وان تعمل على الغاء التعليمات التي صدرت سابقا”.