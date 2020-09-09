نجاة قائمقام قضاء سامراء من محاولة اغتيال

نجا قائمقام قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين (شمالي بغداد) من محاولة اغتيال تعرض لها أثناء تنقله وسط المدينة.

مصادر امنية من صلاح الدين قالت ان محمود خلف، نجا من محاولة اغتيال برصاصة أطلقت من جهة مجهولة استهدفت المركبة التي كانت تقله ، وسط المدينة .

موضحة ، أن ” الهجوم أسفر عن تهشم زجاج المركبة دون أن يتعرض خلف، لأي إصابات”.

لافتة الى أن “قوة أمنية وصلت المكان، وبدأت عملية تفتيش بحثا عن مطلق الرصاص”.

وتعتبر محاولة الاغتيال هذه ، الأولى التي يتعرض لها مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين خلال العام الجاري.

وعلى الرغم من ان أي جهة لم تتبن مسؤولية الهجوم على الفور ، الا ان وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم داعش زادت خلال الأشهر الأخيرة ، لا سيما في مناطق تابعة لمحافظات كركوك وصلاح الدين وديالى .