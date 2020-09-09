نجاة ناشط في تظاهرات الناصرية من محاولة اغتيال واحتراق ثلاث خيام في الحبوبي

ذي قار / حسين العامل

أكد ناشطون في الحركة الاحتجاجية في ذي قار يوم أمس الثلاثاء (8 ايلول 2020) نجاة الناشط غالب سنان الحجيمي من محاولة اغتيال استهدفته في قضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية ، وفيما أشاروا الى احتراق ثلاث خيام في ساحة تظاهرات الحبوبي نتيجة تماس كهربائي ، كشفت قيادة شرطة ذي قار عن تفجير في مقر مهدم لحزب الدعوة الاسلامية من دون أن يسفر عن اضرار بشرية.

وقال مدير قسم إعلام قيادة شرطة ذي قار العقيد فؤاد كريم للمدى إن ” عبوة صوتية انفجرت في مقر متروك يعود لحزب الدعوة الاسلامية من دون أن يتسبب الانفجار بأي أضرار بشرية “، مؤكداً فتح تحقيق في الحادث من قبل القوات الأمنية للوقوف على دوافع التفجير والجهة المتورطة فيه”.

وعن احتراق عدد من خيام المتظاهرين في ساحة الحبوبي قال كريم إن ” احتراق الخيام ناجم عن تماس كهربائي وقد تم اخماد الحريق في حينه ولم يسفر عن خسائر بشرية “، نافياً أن “تكون هناك علاقة بين احتراق الخيام وتفجير مقر حزب الدعوة بعبوة صوتية”.

ومن جانبه قال الناشط المدني حسن هادي العراقي عقب احتراق عدد من خيام ساحة الحبوبي إن ” خيمتنا خيمة ثوار تشرين احترقت مع مع خيمتين أخريين في ساحة الحبوبي”، من دون أن يبين سبب اندلاع الحريق في الخيام المذكورة.

وبدوره يرى المتظاهر أحمد حسين أن” تزامن حرق الخيام مع تفجير مقر متروك لحزب الدعوة هو محاولة لخلط الأوراق من قبل جهات غير معروفة متضررة من تصاعد نشاط الحركة الاحتجاجية “، وأضاف أن ” تلك الجهات أرادت الإيحاء بأن المتظاهرين لم يعودوا سلميين وإنهم لا يترددون عن استخدام العنف ضد خصومهم “.

وتابع حسين ” كما يهدف ما حصل الى افتعال المزيد من الفوضى والتوتر الأمني في المحافظة من أجل خلق بيئة مناسبة لممارسة القتل والاغتيال بحق الناشطين وتصفية الحسابات مع المتظاهرين على يد قوى الجريمة وأتباع الأحزاب والمليشيات المسلحة “.

واستبعد حسين تورط المتظاهرين بأعمال العنف وإشاعة الفوضى قائلاً إن “إشاعة الفوضى هو ما تتمناه القوى المتمردة على سلطة القانون ، فيما يتمنى المتظاهرون توفير أجواء آمنة للتظاهر السلمي الذي يحقق مطالبهم المشروعة”.

ومن جانبه أكد الناشط غالب سنان الحجيمي في حديث للمدى تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة مساء الاحد الماضي ( 6 أيلول 2020 ) وسط قضاء سوق الشيوخ وأوضح قائلاً أن ” مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع فولكا بيضاء فتحوا النار باتجاهي عند تواجدي في شارع القادسية في قضاء سوق الشيوخ ( 29 كم جنوب الناصرية ) “، مبينا أن ” المسلحين لاذوا بالفرار باتجاه الطريق المؤدي الى ناحية كرمة بني سعيد”.

وأشار الحجيمي أن ” محاولة الاغتيال التي تعرض لها جاءت بعد يومين من تلقيه تحذيراً بأخذ المزيد من الحيطة والحذر من محاولة استهداف للناشطين على يد الأحزاب المتنفذة”، مرجحاً أن ” يكون سبب استهدافه ناجم عن نشاطه في مجال توحيد صفوف المتظاهرين في ساحات التظاهر بمحافظة ذي قار”.

وأشار الحجيمي الى انه ” تقدم بالشكوى في الحادث الى مركز الشرطة والقضاء الذي فتح تحقيقاً ودون أقواله حول ما حدث”.

وبدوره أصدر تجمع أبناء ذي قار الأحرار‏ بياناً يستنكر فيه استهداف الناشط المدني غالب الحجيمي جاء فيه ” ‏قبل أن نستنكر ونشجب محاولة الإغتيال التي تعرض لها الناشط المدني غالب سنان الحجيمي، نؤكد بأن الروح العظيمة التي أنجبتها ثورة تشرين المباركة في العراق ، تِعد مصدر الهام تستقي منه أجيال الأمة العراقية الدروس تلو الدروس في التضحية والسلمية والثبات”، وأضاف أن ” مثل هذا الحراك التشريني وإن كان عراقياً خالصاً، الإ أنه جزء لا يتجزأ من تاريخ البشرية الحافل بالنضال ضد الظلم والفساد”.

وتابع البيان الذي اطلعت عليه المدى أن ” هذا ما يجعلنا ندرك عن وعي بأي طريق نحن سائرون، وبأي مسيرة حرة ملتحقون، المسيرة الثورية التي لا تعيق خطواتها الواثقة المحاولات البائسة التي أقدم عليها أعداء الحرية”، مؤكداً أن ” محاولة اغتيال الناشط المدني غالب الحجيمي حدثت عندما كان في الطريق لحضور اجتماع للناشطين كان يهدف لعزل قائممقام سوق الشيوخ”.

واتهم بيان تجمع أبناء ذي قار الأحرار ” المارقين وأصحاب السلاح المنفلت بتدبير محاولة الاغتيال “، مؤكداً أن : ” ولن يزيدنا ذلك سوى إصرارا على المضي قدماً لمحاربة الفاسدين”.

ودعا البيان ” الحكومة العراقية الى حماية المتظاهرين والحد من مظاهر السلاح المنفلت، وإنهاء ظواهر التغول والإستئساد التي تمارسها العناصر الميليشياوية بحق المتظاهرين السلميين العزًل”.

ومن جانب آخر أعلن في محافظة ذي قار عن إصدار محافظ ذي قار ناظم الوائلي أمراً ادارياً بتكليف حيدر عودة الياسري بمهام منصب قائمّمقام قضاء سوق الشيوخ وكالة.

وذكرت وثيقة رسمية صادرة من مكتب المحافظ اطلعت المدى على نسخة منها أنه ” لمقتضيات المصلحة العامة واستنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون تقرر تكليف حيدر عودة نعيم الياسري بمهام قائممقام قضاء سوق الشيوخ وكالة ولحين تكليف قائمقام للقضاء أصالة. وينفذ الأمر من تاريخ صدور في 7 ايلول 2020″.

وكان منصب قائممقام سوق الشيوخ قد تم اشغاله في الفترة السابقة من قبل معاون المحافظ حازم السعيدي وذلك بعد ان اعلن عن قبول اطلب اعفاء قائممقام سوق الشيوخ حسين فرج من منصبة في يوم الاربعاء ( 29 تموز 2020( .

وكانت محافظة ذي قار أعلنت يوم الاربعاء ( 29 تموز 2020 ) عن قبول طلب إعفاء قائممقام سوق الشيوخ حسين فرج من منصبه ، وتقديم قائممقام الدواية نعيم السعيدي طلب إعفاء هو الآخر وذلك إثر تصاعد حدة التظاهرات المطلبية الناجمة عن تردي واقع الكهرباء في الأقضية المذكورة والمحافظة عموماً ، فيما صعد المتظاهرون في وحدات إدارية أخرى من فعالياتهم الاحتجاجية لإقالة المزيد من المسؤولين المقصرين والفاشلين والفاسدين.

وكان المئات من المتظاهرين الغاضبين في محافظة ذي قار اقتحموا يوم الأحد ( 19 تموز 2020 ) السياج الخارجي لمبنى المحافظة وذلك بعد تجدّد التظاهرات المطالبة بإقالة مدراء الدوائر الحكومية الذين جرى تعيينهم وفق مبدأ المحاصصة الحزبية ، وفيما لوحوا بإقالة المحافظ في حال تلكأ بمحاسبة المدراء المقالين وتقديمهم الى القضاء ، أعلن محافظ ذي قار وعبر تسجيل فيديوي عن إطلاق عدة قرارات إدارية تتضمن المصادقة على إقالة قائمقام الناصرية وإقالة وتغيير 8 مدراء ورؤساء وحدات إدارية وذلك بعد أن تعذر عليه مواجهة حشود المتظاهرين والتحدث إليهم بصورة مباشرة.