وزير المالية من مجلس النواب: نسعى لإيقاف أبواب الهدر على كافة المستويات

أكد وزير المالية علي علاوي، خلال استضافته في جلسة البرلمان امس، سعي الحكومة الى إيقاف ابواب هدر المال العام على المستويات كافة. وقال علاوي إن “ورقة الاصلاح ستقدم الى الرئاسات الثلاث واللجان المعنية نهاية هذا الشهر الحالي”.

وفي وقت سابق من يوم أمس اشارت مصادر الى وصول وزير المالية علي علاوي والتخطيط خالد بتال نجم الى البرلمان.

واشارت مصادر الى عزم الكتلتين المالية والخدمات النيابيتين استجواب علاوي على خلفية خلاف مع نواب.

وكشفت مصادر مطلعة قبل يومين عن حدوث جدال وصل حد المشادة والشجار بين رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ووزير المالية علي عبد الامير علاوي. جاء ذلك اثناء اجتماع ضم الطرفين، الاحد، بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة الى وزير التخطيط.

وأشارت المصادر الى ان وزير المالية “تجاوز” بالفاظ على اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب، ما دفع النائب هيثم الجبوري للرد عليه، متهما إياه بـ”الفشل وعدم القدرة على إدارة الوزارة وعدم امتلاكه لرؤى صحيحة تنهض بالملف الاقتصادي والمالي”.

كما اتهم الجبوري وزير المالية بالاعتماد على ما وصفها “أدوات فاسدة” طيلة الفترة الماضية. وتطور الامر ليصل حد الشجار بين الطرفين.

بدوره، كشف النائب عن محافظة ذي قار غايب العميري، أمس الثلاثاء، عن اتفاق حصل بين نواب عدد من المحافظات مع وزيري المالية والتخطيط على عقد اجتماع بغية الغاء قرار الحكومة السابقة بايقاف تخصيصات تنمية الاقاليم بموازنة عام 2019 عن بعض المحافظات.

وقال العميري إن “البرلمان استضاف وزيري المالية والتخطيط للاجابة على سؤال شفهي مقدم من احد النواب حول قضايا معينة”، مبينا انه “بعد الانتهاء من الاجابة كانت هنالك مناقشة من قبل النواب مع الوزيرين، حيث تطرقنا معهما الى المحافظات التي شهدت تظاهرات وعلى رأسها محافظة ذي قار”.

واضاف العميري، ان “اتفاقا حصل بعقد اجتماع خلال الايام المقبلة يضم نواب المحافظات التي شهدت تظاهرات مع الوزيرين داخل قبة البرلمان، بغية ايقاف قرار رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بايقاف احالة المشاريع الى المحافظات التي فيها تظاهرات من تخصيصات تنمية الاقاليم لسنة 2019 على اعتبار ان القرار صدر من حكومة تصريف اعمال وتسبب بضرر كبير لتلك المحافظات”.

وتابع العميري “سنعمل بكل قوة لانهاء هذا الظلم والحيف واعادة تخصيصات المشاريع للمحافظات المتضررة وعلى رأسها محافظة ذي قار”.

الى ذلك اعلنت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، أمس الثلاثاء، استضافة وزير الاتصالات اركان شهاب لمناقشة إجراءات تحسين خدمة الانترنيت.

وقالت اللجنة في بيان تلقته (المدى) انها “استضافت وزير الاتصالات اركان شهاب بحضور رئيس واعضاء اللجنة وبحضور مدير عام شركة السلام العامة، ومعاون مدير عام الشركة العامة للاتصالات، ومعاون مدير عام التراسل”، مبينة انه “تمت مناقشة خطة الوزارة والاجراءات التي اتخذها لتحسين خدمة الانترنيت والتي ستشهد تحسنًا خلال الأشهر المقبلة بعد القضاء على عمليات التهريب، بالاضافة الى عزم الوزارة إلغاء الاشتراكات الأضعف لمشتركي خدمة الإنترنيت ووضع تسعيرة جديدة لها دون تحميل المواطن مبالغ إضافية”.

من جانبها، اكدت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية ممثلة بكافة اعضائها ورئيسها وفقا للبيان “التواصل ودراسة كافة الملفات المقدمة من قبل وزير الاتصالات بشأن سير عمل الوزارة والاصلاحات المؤملة خلال الفترة المقبلة في جانب الاتصالات والخدمات المقدمة للمواطن والصالح العام”.

وفي سياق متصل، أعلن النائب عن كتلة سائرون البرلمانية، بدر الزيادي، تقديم كتلته طلبا إلى رئاسة البرلمان لاستضافة ثلاثة وزراء داخل قبة البرلمان.

وقال الزيادي في بيان إن نوابا من كتلته قدموا طلبا الى رئاسة البرلمان لغرض استضافة ثلاثة وزراء داخل قبة البرلمان لاستيضاح بعض الامور التي تخص وزاراتهم، فيما لم يكشف عن أسماء الوزراء المراد استدعائهم.

وأضاف، أن كتلته بـ”انتظار جواب الطلب الذي قدم للرئاسة ليتم بعد ذلك الكشف عن اسماء الوزراء بصورة رسمية”، مشيرا إلى أن طلب الاستدعاء جاء بعد جمع معلومات عن الوزراء من خلال اللجان البرلمانية التي يعمل بها نواب كتلته”.