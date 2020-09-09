 يسعدني جدا المشاركة بالمسابقة التالية

جائزة محترمة …
من هن الشهيدات في كربلاء المقدسة يوم 10 محرم الحرام ، سنة 61 هجرية ، 680 ميلادية ؟
و لمساعدتكم في معرفتهن أقول :
أن عددهن 7 سبعة شهيدات ..
من يعرف / تعرف إسماءَهن فله // لها جائزة ثمينة
، تنتهي هذه المسابقة في اليوم السابع 7 من شهر صفر القادم .. و الذي يصادف أربع 4 ذكريات :
1- يوم دخول الأسرى من الركب الحسيني البريء إلى دمشق الشام … عام 61 هجرية ، حيث مقر #الطاغية_يزيد_بن_معاوية بن أبي سفيان.
2 – شهادة #الإمام_الحسن_بن_علي بن أبي طالب ع سنة 50 هجرية.
3 – ولادة #الإمام_موسى_بن_جعفر_الكاظم ع عام 128 هجرية .
4 – سقوط نظام #صدام_المجرم عام 1424 هجرية.
يسعدني جدا ً مشاركتكم / مشاركتكن ، إحياء ً لتلك الزهور اليانعة البرئية التي لم يحترم #العهد_الاموي_ البغيض فيهن حتى أبسط قواعد الأخلاق و الآداب…
حيث كان يدعي العرب ُ أنهم لا يقتلون المرأة …
و هذا يذكرنا بقول #الإمام_الحسين_بن_علي بن أبي طالب ع :
” إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا احراراً في دنياكم “
#الدكتور_صاحب_الحكيم
سفير السلام العالمي
لندن
محرم الحرام 1442 هجرية
سبتمبر 2020