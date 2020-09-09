 يسعدني جدا المشاركة بالمسابقة التالية

جائزة محترمة …

من هن الشهيدات في كربلاء المقدسة يوم 10 محرم الحرام ، سنة 61 هجرية ، 680 ميلادية ؟

و لمساعدتكم في معرفتهن أقول :

أن عددهن 7 سبعة شهيدات ..

من يعرف / تعرف إسماءَهن فله // لها جائزة ثمينة

، تنتهي هذه المسابقة في اليوم السابع 7 من شهر صفر القادم .. و الذي يصادف أربع 4 ذكريات :

1- يوم دخول الأسرى من الركب الحسيني البريء إلى دمشق الشام … عام 61 هجرية ، حيث مقر #الطاغية_يزيد_بن_معاوية بن أبي سفيان.

2 – شهادة #الإمام_الحسن_بن_علي بن أبي طالب ع سنة 50 هجرية.

3 – ولادة #الإمام_موسى_بن_جعفر_الكاظم ع عام 128 هجرية .

4 – سقوط نظام #صدام_المجرم عام 1424 هجرية.

يسعدني جدا ً مشاركتكم / مشاركتكن ، إحياء ً لتلك الزهور اليانعة البرئية التي لم يحترم #العهد_الاموي_ البغيض فيهن حتى أبسط قواعد الأخلاق و الآداب…

حيث كان يدعي العرب ُ أنهم لا يقتلون المرأة …

و هذا يذكرنا بقول #الإمام_الحسين_بن_علي بن أبي طالب ع :

” إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا احراراً في دنياكم “

#الدكتور_صاحب_الحكيم

سفير السلام العالمي

لندن

محرم الحرام 1442 هجرية

سبتمبر 2020

