اب يقتل ابنتيه في منطقة بالعراق

اعلنت مديرية شرطة قضاء جمجمال، الاربعاء، عن قيام اب بقتل ابنتيه في احدى القرى التابعة للقضاء بمحافظة السليمانية.

وذكرمدير شرطة القضاء، محمد عبدي في تصريح خاص اليوم (9 ايلول 2020)، ان “المعلومات الاولية تشير الى قيام اب بقتل اثنين من بناته”، بحسب افادات اهل القرية.

واضاف، ان “الشرطة لم تعثر على اي ادلة في منزل العائلة وقد فر الاب بعد القيام بجريمته الى جهة مجهولة، وبدأت الشرطة تحقيقا واسعا حول الجريمة”.

من جهته ذكر مصدر في شرطة السليمانية لـقناة ان ار تي، انه “عثر على جثة الفتاتين في قرية اخرى ضمن حدود قضاء جمجمال، وهم في انتظار صدور امر قضائي لاستخراج الجثتين والبدء بالتحقيقات”.

ا.ح