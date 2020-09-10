اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في محافظة طولكرم يتنفذ لقاء توعوي حول المقاطعة

الخميس/10/9/2020

عقد اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في محافظة طولكرم بمشاركة السيدة ندى طوير مسؤولة الحملة في طولكرم وعضوات مجالس طلبة من جامعة القدس المفتوحة وجامعة الخضوري وطالبات جامعات وعضوات مجالس محليه وبلدية

تناول اللقاء مناقشة اليات تفعيل وتعزيز المقاطعة المحلية ومناهضة التطبيع في مواجهة صفقة القرن وخطة الضم و المشروع الصهيوني ومناهضة التطبيع وتفعيل دورنا ومشاركتنا في لجان المقاومةالشعبية ولجانالطوارئ ولجان الاسناد

وهيئات الحكم المحلي واستنهاض دورنا التعبوي في المناطق ج والمناطق المهمشة

عن اعتبار حق المقاطعة ومناهضة التطبيع محور رئيسي في نضالنا الوطني الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والسعي للتحرر واقامة الدولةالفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس