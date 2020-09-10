الأمانة تطلق حملة لمصادرة الأغنام في العاصمة

اعلنت أمانة العاصمة، أمس الاربعاء، شن حملة لمصادرة أغنام منتشرة بشكل مخالف للقانون في مناطق بغداد.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (المدى): “ملاكاتنا في دائرة بلدية الرشيد وباسناد مديرية الحراسات في الامانة، قامت بحملة لمصادرة الاغنام التي قام اصحابها بنشرها على الارصفة لغرض البيع والقصابة ضمن شارع الخيزران التابع لمنطقة السيدية”.

وتابع، “كما قامت ملاكاتنا بحجز آليتين قام اصحابهما ببيع ونشر الفواكه والخضر على الارصفة المقابلة لجامع محمد رسول الله ضمن المحلة 877”.

وقبل يومين، اعلنت امانة بغداد، تعرض احد منتسبيها لاعتداء خلال حملة لازالة التجاوزات.

وقالت الامانة في بيان ان “احد منتسبينا ضمن دائرة الحراسات والامن تعرض الى اعتداء من قبل احد المتجاوزين خلال حملة لازالة التجاوزات ضمن الطريق الخدمي الخاص بالطريق السريع محمد القاسم”. واضافت ان “الحملة استمرت وبمتابعة مكتب امين بغداد ومشاركة الدائرة البلدية المختصة وتم خلالها ازالة عدد كبير من التجاوزات والمشوهات ضمن الطريق المذكور وحتى الجامعة التكنولوجية مع نقل المنتسب المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج”. وتحدثت عن “حجم الصعوبات والمعرقلات التي تواجه عملها سيما ما يخص ازالة التجاوزات مع الاشارة الى ان حالة الاعتداء المذكورة هي ليست الاولى”.