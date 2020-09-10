البرلمان العراقي ينهي القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين

انهى مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين خلال جلسته الرابعة ضمن السنة التشريعية الثالثة.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس أن “مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٠، والقراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون هيأة الاشراف القضائي رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٦”.

واضاف ان “مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 2005 المعدل لإتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام1988، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١”.

كما انهى المجلس “القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠”.

ولا تزال جلسة المجلس مستمرة وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، إذ أنها تشهد (مناقشات عامة)، مداخلات النواب عن ملف جائحة كورونا وتداعياته الخطيرة، ملف مفردات البطاقة التموينية وبيان أسباب تأخير توفيرها للمواطنين والموازنات المالية التي رصدت لصرف مفردات البطاقة التموينية من المواد الغذائية.