الحكومة العراقية: متفائلون جداً بإنهاء الخلافات مع الإقليم بـ 3 ملفات عالقة.. لقاء مهم صباح الغد

المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال – مقابلة متلفزة

الكاظمي عقد لقاءات مهمة مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني

الكاظمي تفقد منفذ إبراهيم الخليل وهناك اتفاق بين بغداد واربيل على حل جميع الملفات العالقة وأن يكون الدستور هو الحكم وحصل اتفاق مرحلي من 3 أشهر حتى نهاية عام 2020 ونعتزم ابرام اتفاق جديد ينفذ بموجب موازنة 2021

غداً سيلتقي الكاظمي مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني وسيعقد اجتماع يتناول الملفات العالقة

نيجرفان بارزاني كان متابعاً للقضايا المشتركة ايام رئاسته لحكومة الاقليم والان هو رئيس له ولديه خبرة كبيرة وكان قبل أيام في بغداد وسيتم متابعة الموضوع بعد مأدبة إفطار ستقام صباح الغد دعي اليها الوفد الحكومي العراقي

الحكومة العراقية متفائلة جداً في ظل التأكيد الثنائي على استمرار الحوار ومن الممكن الوصول الى صيغ توافقية بخصوص سلطة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية والمناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز

الحكومة العراقية مسؤولة عن تأمين رواتب موظفي الإقليم لكن بالمقابل على حكومته الالتزام ببنود الاتفاق المرحلي حتى نهاية العام تمهيداً لإبرام اتفاق يخص موازنة 2021