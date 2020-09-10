الحلبوسي يؤكد للسفير السعودي تطلع العراق لمزيد من التعاون بين البلدين

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، للسفير السعودي في بغداد تطلع العراق لمزيد من التعاون بين البلدين.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان إن “رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم الأربعاء، سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري، وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد الحلبوسي بحسب البيان على “تطلع العراق لمزيدٍ من التعاون بين البلدين الشقيقين وفقا للمصالح المتبادلة”.

من جهته، عبَّر السفير السعودي عن “دعم المملكة للعراق، والتعاون على الصعد كافة، بما يحقق أمنه واستقراره”.