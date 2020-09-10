الزراعة: نعمل للسيطرة على المنافذ ورفد الاسواق باللحوم والبيض من المنتج المحلي

اكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاربعاء، أن الوزارة ماضية بتطوير قطاع الدواجن لرفد الأسواق بالبيض واللحوم البيضاء والنهوض بالمنتج المحلي.

وقال الخفاجي في بيان إن “العمل يجري وفقا لخطة عمل وبعدة محاور منها السيطرة على الحدود ومنع التهريب من خلال وضع آليات فعالة للسيطرة على المنافذ بضمنها منافذ إقليم كردستان، والمحور الثاني هو توفير الاعلاف ودعمها بكل الوسائل سواء بالدعم من قبل الحكومة واعفاء المستوردين من الضريبة والكمرك وموضوع المبالغ المترتبة على اصحاب المجازر والمفاقس وتأجيل القروض المستحقة من المصرف الزراعي وصناديق الاقراض”.

وشدد على “أهمية تثبيت المصرف الزراعي تحت إدارة وزارة الزراعة بقانون الموازنة لما تبقى من عام 2020″، مشيرا إلى “ضرورة دعم هذا الملف المهم لكون قطاع الدواجن وغيره من المشاريع الزراعية هي الرافد الداعم لقوت المواطن، وان تشغيل المشاريع الزراعية سيؤدي إلى توفير مبالغ كبيرة لخزينة الدولة وامتصاص البطالة”.