العراق والسعودية يبحثان الاستعدادات لفتح منفذ عرعر الحدودي

بحث رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي مع السفير السعودي عبد الامير الشمري، الاربعاء، الاستعدادات المتخذة لافتتاح منفذ عرعر الحدودي.

وقال بيان للهيأة ان ” الوائلي استقبل، في مكتبه اليوم سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري وذلك للتباحث في الإجراءات والاستعدادات المتخذة لافتتاح منفذ عرعر الحدودي أمام الحركة التجارية بين البلدين الشقيقين”.

واستهل اللقاء وفقا للبيان بـ”ترحيب الوائلي بالسفير السعودي”، مؤكداً عمق العلاقات التأريخية بين البلدين على مختلف الأصعدة ومثمنا دور المملكة ودعمها في الانجاز المتحقق في المنفذ الحدودي والذي يعد من المنافذ النموذجية وتجهيزها بالبنى التحتية المتكاملة”.

واضاف الوائلي ان “افتتاح المنفذ أمام الحركة التجارية بين البلدين في الأيام القليلة القادمة وبعد الحصول على التوجيه بأفتتاحه من قبل السيد رئيس الوزراء سيعود بالفائدة الاقتصادية لكلا الطرفين تتبعها خطوات سريعة لتنشيط حركة المسافرين لأداء مناسك الحج والعمرة عبر المنفذ الحدودي”.

من جهته أبدى السفير الشمري بحسب البيان عن عميق سعادته لوثيق أواصر الأخوة بين البلدين التي تربطهم علاقات تعاون وتفاهم وأخوة على مر السنين ، مؤكدا سعي المملكة العربية السعودية إلى توسيع نطاق التعاون التجاري بأفتتاح منافذ حدودية أخرى وأنها قيد الدراسة الجدية من القيادة السعودية”.

واتفق الجانبان وفقا للبيان على ” توفير المستلزمات اللوجستية لديمومة العمل في منفذ عرعر الحدودي إضافة إلى تعزيز الواقع الامني والعمل على تهيئة الموارد البشرية وزجها في دورات تدريبية لضمان الاستخدام الآمن والعلمي للأجهزة والمعدات المتوافرة في المنفذ لضمان انسيابية الحركة التجارية بين الجانبين”.