القضاء يعلن الحكم على ’’العكيلي’’ بالإعدام بتهمة الخطف وقيادة عصابة مسلحة

اعلن مجلس القضاء، الخميس، 10 أيلول، 2020، الحكم على المدان ميثم العگيلي بالاعدام عن جرائم الخطف.

وقال المجلس في بيان إن “محكمة جنايات الرصافة اصدرت الحكم بالاعدام على المجرم ميثم العگيلي عن جريمة خطف مقترنه باستخدام السلاح”.

واضاف البيان أن “المجرم المذكور يترأس عصابة مسلحة ارتكبت العديد من جرائم الخطف والسرقة بارتداء زي القوات الامنية الرسمية وباستخدام السيارات المصفحة وقد اعترف بالجرائم المرتكبة من قبله رفقة عدد من افراد عصابته”.

وتابع أن “القوات الامنية داهمت المزرعة التي يتخذها المجرم المذكور وكراً لعملياته الاجرامية واطلقت سراح المخطوفين وعثرت على عدد من المبرزات الجرمية من الاسلحة والسيارات المصلح”.