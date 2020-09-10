الكاظمي: التكامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم سينعكس إيجاباً على المواطنين في عموم العراق …

خلال زيارته إلى معبر إبراهيم الخليل الحدودي

تفقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، منفذ إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كوردستان، والتقى بعدد من المسؤولين فيه.

ووفق بيان لمكتبه الإعلامي، فقد اطلع الكاظمي على سير العمل والإجراءات الكمركية والضريبية وآلياتها المتّبعة في المنفذ الحدودي المهم.

وأكد الكاظمي أن زيارته إلى إقليم كوردستان تأتي في إطار بذل الجهود للتكامل ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في جميع المجالات، ومنها تفعيل العمل في المنافذ الحدودية، وأوضح أنه لمس أجواء إيجابية في أربيل، وهذه ستصب في خدمة البلد وشعبه.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تطوير منفذ إبراهيم الخليل، مؤكداً قيام الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بعقد اجتماعات قريبا جداً، من أجل تنسيق العمل والوصول إلى حالة التكامل التي ستنعكس إيجابيا على المواطنين في عموم العراق.

وأشار الكاظمي إلى أن من أولويات عمل هذه الحكومة تسهيل حركة التجارة، وإزالة جميع العقبات التي تقف حائلا أمام تطوير عملية التبادل التجاري، والتي من شأنها أن تسهم في عملية النهوض بالاقتصاد العراقي وتنويع إيراداته.