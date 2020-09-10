الكاظمي يوجه بإلغاء التصنيف المذهبي لموظفي الدولة

وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاربعاء، بإلغاء التصنيف المذهبي المتبع للطلبة المقبولين في الكلية العسكرية. ووجّه ايضا بأن يلغى هذا التصنيف أينما ورد في كل مؤسسات الدولة، واعتماد التوزيع الجغرافي حصرًا في المعلومات المسجلة عن موظفي الدولة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن تبتعد أجهزة الدولة، والأجهزة الأمنية على وجه الخصوص عن كل ما من شأنه إثارة الفُرقة، وزرع أسباب التباعد بين أبناء الوطن الواحد والدم الواحد، مشيرًا إلى أن “الدماء التي سالت من أجل التراب العراقي كانت كلها بلون الشهادة والبطولة، ولم تسأل عن تصنيفها قبل أن تفتدي العراق الواحد الموحد”، بحسب بيان لمكتبه. يشار إلى أن عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، طالب، الكاظمي، أمس الأربعاء، بفتح تحقيق بشأن ارفاق حقل المذهب في استمارة قبول الطلاب في الكلية العسكرية. وقال الجبوري في منشور على تويتر إن لجنة القبول لطلاب الكلية العسكرية (دورة 111) وعددهم 250 لم تلتزم بتوزيع المقاعد بعدالة على المحافظات بحسب نسبها: البصرة /صفر، الانبار / صفر، ديالى/ 23، القادسية / 15، بابل/ 27، ذي قار/ 15، نينوى/ 8”. وطالب النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، بفتح تحقيق بهذا الأمر.